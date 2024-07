Manutenzione mancante e campo da tennis:: "Via i lucchetti"

A Grottammare c’è chi rivendica la mancata manutenzione del campo da tennis nel quartiere Bello Sguardo Sgariglia. "Le periferie della città come ogni anno durante il periodo estivo sono abbandonate a se stesse. Ci dispiace che la struttura sportiva sia in queste condizioni – afferma il nostro lettore –. Alcuni cittadini ogni giorno scendono in strada per pulire, ma qui non possiamo fare nulla perché il campetto viene chiuso da un lucchetto quando, invece, dovrebbe essere fruibile tutto il giorno e aperto alla cittadinanza. Lo spazio giochi per bambini richiede più manutenzione. Basterebbe cosi poco ma chi riveste il ruolo di comitato di quartiere non fa niente se non peggiorare le cose tenendo chiuse strutture come se fossero proprietà privata. Non capiamo questo atteggiamento di tenere chiuso uno spazio pubblico. Togliete i lucchetti al campo da tennis di via Napoli, non vi è motivo di tenerlo chiuso". Nella lettera il cittadino evidenzia il mancato funzionamento di tutte le fontane a giglio sul lungomare sud.