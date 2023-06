‘Manzoniana per Musica’ con Luca Romanelli e Andrea Lombardinilo

Anche quest’anno, in occasione della Festa Europea della Musica, l’Accademia Organistica Elpidiense ha voluto celebrare questa ricorrenza, organizzando per domani un originale evento che spazia tra musica e racconto e che è stato voluto per celebrare anche il 150esimo anno della morte di Alessandro Manzoni. Promosso in collaborazione con Syntonia Jazz, il concerto si intitola ‘Manzoniana per Musica’, si terrà nella Basilica della Misericordia (ore 21,15, ingresso libero) e vedrà protagonisti il chitarrista, Luca Romanelli, e il professor Andrea Lombardinilo, docente all’Università di Chieti Pescara. Al primo è affidata la parte musicale della serata, mentre al secondo ospite spetta il racconto. Nel corso della serata, inoltre, ci sarà anche modo di conoscere un curioso aneddoto del 1871 legato a una lettera che riguarda il grande scrittore e Sant’Elpidio a Mare, grazie al contributo che porterà il presidente dell’Accademia Organistica Elpidiense, Giovanni Martinelli.