Marano in fermento: cantieri aperti e progetti per il futuro

Appaltato e avviato il cantiere per la laminazione delle acque del fosso delle Cupe con sistemazione dell’omonima strada e la realizzazione di un parcheggio a servizio del paese alto. Valore complessivo dei lavori 900 mila euro con fondi del Pnrr. Si tratta di un importante opera molto articolata che interessa tutta la zona a sud del paese alto con la sistemazione e la riapertura della strada che dal piazzale del cimitero scende sulla statale Adriatica all’altezza dell’area di servizio Beifyn, e la costruzione di un parcheggio al servizio di Marano con la sistemazione del fosso delle Cupe.

Tra i lavori in programma c’è il rifacimento dell’asfalto in via Conte Vinci, in attesa che la provincia appalti anche il rifacimento del manto stradale, danneggiato dai pini, in via Gorizia, divenuta molto pericolosa. Prontala partecipazione al bando regionale per la sistemazione di via Kennedy e via Ruzzi, mentre i privati stanno ultimando i lavori presso le nuove sedi che ospiteranno la scuola e così potrà iniziare anche il cantiere pubblico più importante, quello per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico.

Tutto mentre proseguono i lavori per il nuovo asilo, la sistemazione delle mura di Marano e la sistemazione del cimitero storico. "Tante le attività portate avanti nel settore del sociale, per la promozione e l’accoglienza turistica e per la valorizzazione culturale e sportiva – afferma il sindaco Piersimoni a un anno di distanza della sua rielezione – Diversi i progetti, tra cui l’adeguamento della Casa di Riposo, la viabilità e il lungomare".