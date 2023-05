Marano ’interattiva’: ecco gioco e guida

Sarà la società ’Studio Logico srl’ a realizzare una guida turistica ’interattiva’ per Marano. Si tratta di una sorta di caccia al tesoro basata su una storia che attraverserà i principali siti storico-culturali del Borgo. Il progetto si divide in due parti: la prima prevede la realizzazione di una guida turistica di contenuti informativi su Marano, che saranno messi a disposizione attraverso una piattaforma web cui sarà possibile accedere con un QrCode da installare in 15 postazioni, da concordare con il Comune. La seconda parte prevede l’utilizzo degli stessi QrCode con cui gli utenti possono accedere a un gioco interattivo, attraverso il quale si potrà procedere alla scoperta del Borgo di stazione in stazione, solo se riesce a risolvere quanto proposto dal gioco, il cui filo conduttore sarà una storia inventata e contestualizzata all’epoca dell’antico Borgo e un finale a sorpresa.