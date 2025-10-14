’Marano tra cielo e mare’ a Cupra . La poesia al centro di MarcheStorie

Programma intenso per MarcheStorie di Cupra Marittima che ha per tema ‘La poesia del borgo: Marano tra cielo e mare’. Il direttore artistico Simone Amabili ha incastonato diversi appuntamenti che si snoderanno attraverso cinque giornate, fra teatro, poesie, storie, racconti e tradizioni. "Anche quest’anno sarà una bella opportunità per vivere il paese alto, un potenziale su cui stiamo investendo – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Vi sono coinvolte molte associazioni fra cui la Nuova Linfa di cui è presidente Simone Amabili, l’Onagro di Lucilio Santoni, Castagne al Borgo di Carla Vicerè e poi ancora la Pro Loco, l’Arca dei Folli, Parco Archeologico, insomma tutto il paese è coinvolto. Cerchiamo di offrire al territorio un momento in più anche con la poesia, le scuole, gli autori del luogo". Il direttore artistico Amabili ha presentato il programma che prevede la prima giornata sabato 25 ottobre nella chiesa di San Basso ‘Poesia senza fine’ di e con Lucilio Santoni e Davide Martelli.

"Sarà una cavalcata sulla poesia di tutti i tempi – ha commentato Lucilio Santoni – In particolare sulla ricorrenza degli 800 anni del Cantico delle Creature". Si passa poi al 7 novembre in via Castello, ore 20-30, dove si terrà la cena spettacolo ispirata al Purgatorio di Dante Alighieri a cura dell’associazione Nuova Linfa e dell’associazione Castagne al borgo: prenotazione al 353.4106942, servizio bus navetta.

"In questa iniziativa di Castagne al borgo – ha affermato la presidente Carla Vicerè – coinvolgiamo anche i bambini delle scuole perché vogliamo appassionarli alla scoperta e ai valori del borgo di Marano". Nei giorni 8 novembre ore 17 e domenica 9 ore 19,15 ‘Infinito Leopardi’ al Belvedere Calcagno, spettacolo teatrale su Giacomo Leopardi a cura di Nuova Linfa, mentre sabato 8 alle 18,30 e domenica 9 alle 18, al Museo Archeologico andrà in scena ‘La poesia della Fiaba’ con le letture delle fiabe di Antonio De Signoribus. Domenica 16 novembre, nella sala consiliare si terrà l’iniziativa ‘Un mondo di versi’, con la premiazione delle classi dell’Isc di Cupra che hanno partecipato al concorso artistico di ‘Slam Poetry Italia’ performance poetica a colpi di versi. Nell’ambito del progetto Marchestorie è inserito anche un laboratorio di drammaturgia dal verso alla scena diretto da Simone Amabile e destinato alle scuole locali. Domani alla biblioteca comunale ci sarà la presentazione.

Marcello Iezzi