Maratona sulla sabbia il 23 febbraio. Tutto pronto per la nuova edizione

Si corre domenica 23 febbraio, a San Benedetto del Tronto, la ventunesima edizione della Maratona sulla Sabbia. Organizzata dal Porto 85 Polisportiva di San Benedetto in collaborazione con l’ideatore della gara, Francesco Capecci, l’amministrazione comunale di San Benedetto e l’Uisp, la gara, ormai un evento consolidato nel panorama delle maratone, rientra nel circuito Criterium Piceni e Pretuzi. La partenza e l’arrivo di domenica 23 febbraio saranno posizionati presso il Circolo nautico "Ragn’a Vela", Lungomare Rinascimento, 71.

Saranno quattro, le distanze sulle quali si gareggerà quest’anno: 42,200 km la Maratona, 21,100 km (Maratonina), 14 km (Competitiva) e 7 km la Non competitiva.

Per tutte quante le categorie sono già aperte le iscrizioni, che possono essere presentate tramite la pagina https://www.endu.net/it/events/maratona-sulla-sabbia/. Alla realizzazione della 21^ Maratona sulla Sabbia collaborano l’Hotel Sporting, Giorno per giorno bio, Alydama, Dionisi Sport, André media group, Orsini e Damiani, Frigo Tecnica Internazionale, Cupra Bibite e Orsini lavanderia industriale. Per informazioni telefonare ai numeri 347-8581094 e 328-6778764.

Stefania Mezzina