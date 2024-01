Maratonina dei Magi, già 500 iscritti

Sarà la prima edizione senza il presidente Roberto Silvestri, la 18a della Maratonina dei Magi, organizzata dal Porto 85 Polisportiva in programma domani, 6 gennaio. La gara (21 km) si correrà dal rotonda Salvo D’Acquisto di Porto d’Ascoli con inizio alle 9.30 e in contemporanea prenderanno il via anche una non competitiva di 10 km e una passeggiata amatoriale di 4 km. "E’ un piacere accogliere questo evento - afferma l’assessore allo Sport Cinzia Campanelli - sarà il primo senza Roberto Silvestri, e siamo chiamati a fare ancora meglio. Quest’anno abbiamo cambiato anche il percorso e mostreremo la bellezza di tutto il lungomare". "E’ stata dura riorganizzarci senza Il Capo Roberto Silvestri – ha aggiunto il presidente Roberto Marcelli, presentando l’iniziativa con il vice Marco Collini e agli altri dirigenti societari – e il suo ricordo ci accompagnerà sempre. Noi lavoreremo per proseguire sul solco che lui aveva tracciato, cercando di fornire alla città manifestazioni sportive delle quali vantarsi. Al momento sono circa 500 gli iscritti alla nostra gara, provenienti dalle Marche, dall’Abruzzo e dalla Puglia, Dalle 7 fino alle 13 divieto di sosta e di circolazione nella zona della Rotonda di Porto d’Ascoli e vie limitrofe, lungo tutta la carreggiata est del lungomare e la carreggiata ovest di via Pasqualini.

Stefania Mezzina