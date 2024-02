Maratonina di Centobuchi, ci siamo. Ultimi due giorni per iscriversi

Ancora due giorni di tempo per iscriversi alla maratonina di Centobuchi che si correrà domenica prossima. Le iscrizioni scadono venerdì alle ore 20 e devono essere fatte su Endu all’indirizzo https://api.endu.net/r/i/90965 (pagamento al ritiro del pettorale) oppure via email a iscrizioni@sportforyousrl.it e, solo per le società aderenti al Criterium, sulla home page del circuito Piceni & Pretuzi. Domenica scorsa gli organizzatori, con un drappello di curiosi giunti da fuori territorio, hanno provato il nuovo percorso, mentre venerdì è stata eseguita l’esatta misurazione del tracciato che misura 21,97 Km cui è affiancata la non competitiva di 11 Km e la camminata di 3 Km. Testimonial della gara è Denis Curzi, atleta nato e cresciuto a Monteprandone, che ha portato lustro alla propria comunità vantando ben 10 presenze nella nazionale italiana di atletica, un personale di 2h11’17’’ in maratona, nonché campione italiano di maratona nel 2008.