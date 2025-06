Marcelli e Ficcadenti lanciano ’Progressisti per Castorano’

I consiglieri dell’opposizione Luca Marcelli e Luigi Ficcadenti, ieri hanno promosso una conferenza stampa nella quale hanno fatto il punto della situazione politica a Castorano. Dopo la dichiarazione d’indipendenza di Bianca Speca dal gruppo Obiettivo comune per divergenze insanabili, i due consiglieri hanno dato vita ad un nuovo gruppo: ‘Progressisti per Castorano’, che si riposiziona in un’area di sinistra, visto l’apertura durante la campagna elettorale a diversi gruppo.

"L’uscita dal gruppo di Bianca Speca – dichiara Marcelli – ha dato il via ad un progetto alternativo. Un progetto che ci vedrà impegnati, ma anche propositivi e pronti alla collaborazione, in grado di lavorare per il nostro paese. Saremo attenti e rispettosi dei nostri votanti, soprattutto all’indomani dei 5 anni bui dell’amministrazione Fanesi. L’attenzione è stata posto su temi molto importanti, quali la scuola, la farmacia, l’abbattimento delle barriere architettoniche".

E’ stata anche l’occasione per fare una rendicondazione delle attività svolte in questo primo anno. Marcelli ha sottolineato le difficoltà nel recepire i documenti e la mancata collaborazione della maggioranza. "Siamo stati costretti – ha proseguito – a rivolgerci al Prefetto".

A rincarare la dose l’intervento politico del consigliere Ficcadenti: "E’ impressionante – ha dichiarato – la quantità di rabbia e di odio che si è prodotta in questo paese prima e dopo la campagna elettorale 2024. Uno dei compiti della politica dovrebbe essere quello di ‘canalizzare’ simbolicamente l’odio e la rabbia in atti di confronto, di trasformazione e di possibile cambiamento".