Marcello Flores all’Ospitale

La rassegna culturale ’I conti con la storia’ aprirà la terza edizione all’Ospitale, domani pomeriggio alle ore 18 affrontando una drammatica attualità del mondo contemporaneo come i genocidi, i crimini di guerra e i diritti umani. Per il primo incontro interverrà lo storico Marcello Flores autore di ’Cattiva memoria. Perché è difficile fare i conti con la storia’. Dialoga con Flores, Costantino Di Sante coordinatore della rassegna promossa dall’assessorato alla cultura, che si avvale ancora una volta della collaborazione dell’associazione Blow Up e Libreria Nave Cervo per gli aspetti organizzativi. Tutti i sei incontri sono gratuiti.

"Come già con il debutto a fine novembre dedicato al conflitto Israelo-palestinese, ancora una volta c’è attesa per una stagione de ‘I conti con la storia’ che si sintonizza sulle tematiche più attuali o comunque vissute in prima persona anche nel nostro territorio: guerre, genocidi, questione femminile, salute mentale, movimenti di rivendicazione civile e politica – ha affermato l’assessore Lorenzo Rossi –. È la dimostrazione che riflettere sul nostro passato è una chiave per comprendere meglio anche il nostro presente. Ringrazio Blow Up e il professor Costantino Di Sante".