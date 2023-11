Marche a rifiuti zero, coinvolti anche i piccoli della primaria

Gli studenti della scuola primaria Battisti di Carassai hanno partecipato a una lezione con "Marche a rifiuti zero" sulla plastica e sulla tutela del mare dai rifiuti plastici. E stato spiegato loro che la maggior parte della plastica è monouso e poi si butta, magari facendola finire in mare: si chiama marine litter. Gli effetti di questi cattivi comportamenti sono tantissimi: pesci che crescono tra i rifiuti plastici, tartarughe che ingoiano sacchetti di plastica, uccelli attratti dai colori della plastica e mangiano i tappi delle bottiglie. Allora ne va ridotto l’uso e fare molta attenzione a non buttarla in mare. Se stiamo attenti a differenziarla bene, può essere riciclata ed avere una nuova vita. Accade, oggi, che di tutta la plastica prodotta, solo il 9% viene riciclato, il 19% viene incenerito e quasi il 50% finisce in discarica. Il restante 22% finisce in luoghi non controllati o disperso nell’ambiente. Il Sindaco di Carassai, Gianfilippo Michetti, da sempre sostenitore della Strategia Rifiuti Zero, ha informato i bambini che il Comune ha introdotto, oltre ai mastelli per la raccolta differenziata già presenti da tempo, un compattatore per la plastica, per inviare a riciclo i materiali che non ci servono più.