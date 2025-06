‘Marche a Rifiuti Zero’ in azione con i bambini della scuola. Pulito il giardinetto comunale

Il giardinetto comunale di Venarotta è diventato un laboratorio di cittadinanza attiva, grazie ai bambini della scuola primaria Don Milani, all’associazione ‘Marche a Rifiuti Zero’ e all’amministrazione comunale. Infatti, dopo l’incontro in classe sull’abbandono dei rifiuti e le buone pratiche da adottare per la riduzione, il riuso e il riciclo, la scuola e il Comune hanno deciso di passare all’azione. Armati di guanti, entusiasmo e tanto senso civico, i piccoli volontari hanno raccolto numerosi sacchi di rifiuti nascosti tra l’erba e lungo i vialetti. A prima vista il parco sembrava pulito, ma con attenzione e spirito di osservazione i bambini hanno scoperto quanto sia facile ignorare l’inquinamento ‘invisibile’. "Lasciate il mondo un po’ migliore di come lo avete trovato", diceva Baden Powell, fondatore del movimento scout. Una frase che i bambini anche questa volta hanno trasformato in azione concreta. Al termine dell’attività, è stata realizzata un’analisi dei rifiuti raccolti. I bambini hanno osservato e classificato i materiali più frequenti: cicche di sigarette, tappi in metallo, plastica (bottiglie, tappi, incarti di merendine) e carta stagnola per alimenti.