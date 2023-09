Marche Storie a Montegallo: ecco il programma

A Montegallo ha preso il via ’Marche storie’, l’iniziativa ‘Il Guerin Meschino e la Magia Sibilla’ che si sviluppa in tre giorni. Già da ieri il via ad Uscerno con l’apertura del Festival con la gara di dolci ‘Il dolce della Sibilla’. Si è tenuto anche il laboratorio per i bambini a cura dell’associazione Montegallo in Fabula, mentre alle 17, sempre ad Uscerno si è aperta la mostra fotografica ‘Percorsi Sibillini’, inoltre lezioni di spettacolo sulla Sibilla e infine lo spettacolo teatrale ‘La favolosa storia del Guerin Meschino e cena nei ristoranti con ‘Il menù della maga. Oggi si replica, alle 8, raduno ad Abetito per il cammino di Guerin il Meshino, si partirà in direzione Pianemonte e Pizzo Cerqueto previsto per le 13. Durante il pranzo si terrà anche un piccolo spettacolo sulla storia Montegallo a cura di ‘Il Cielo di carta’. Alle 15.30 alle 17, sempre ad Abetito, laboratorio ‘Inventa un gioco’ a cura di Orateatro. Dalle 17 alle 20 apertura della mostra fotografica ‘Pecorsi Sibillini’. Dalle 17, alle 18 concerto ‘Sibillini ancestrali’ con Sara Tesei e Francesco Bigoni, alle 18 aperitivo. Verrà replicato anche lo spettacolo teatrale ‘La favolosa storia del Gurin Meschiino e infine cena. Domenica gli appuntamenti si sposteranno ad Astorara smpre con il cammino del Guerrin Meschino. Dalle 16 alle 18 le iniziative si sposteranno a Balzo con la Caccia al tesoro, dalle 17 alle 20 apertura della mostra fotografica e alle 18.30 si replica lo spettacolo teatrale e infine cena nei ristoranti con il menù della maga.

m.g.l.