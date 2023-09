Marche Storie, pienone a Cupra

Straordinario successo di Marche Storie a Cupra Marittima, il festival dei borghi marchigiani promosso dalla Regione Marche con la direzione artistica di Paolo Notari e con il patrocinio del Ministero della Cultura. Per tre giorni, il Borgo di Marano è stato protagonista con numerose attività e iniziative. Circa 1.500 persone hanno partecipato con grande entusiasmo agli eventi in programma ed hanno visitato i musei, per l’occasione aperti con orario prolungato. Prima dello spettacolo teatrale, oltre al sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni e all’assessore alla Cultura Daniela Luciani, hanno portato i loro saluti anche l’onorevole Giorgia Latini e la consigliera regionale Monica Acciarri. "Rispetto al passato c’è stata una maggiore partecipazione di pubblico, è cresciuta la notorietà di Marche Storie- ha dichiarato l’assessore Luciani- Le iniziative hanno permesso ai visitatori di conoscere l’identità del nostro paese".