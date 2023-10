Marche, terra di benessere e poco stress

Le Marche diventano ‘Terra di benessere’ e ‘Regione antistress’. Tutto grazie alla proposta di legge presentata, giovedì sera ad Ascoli, in pinacoteca, dall’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini. "Una legge che vuole migliorare la qualità della vita dei marchigiani - commenta lo stesso assessore -. Quando si vive meglio, aumentano la produttività sul luogo di lavoro, la coesione sociale e le buone relazioni. Per raggiungere questi obiettivi la Regione ha diversi strumenti come l’educazione alla sana alimentazione, anche nelle scuole. Poi dobbiamo intervenire sull’ambiente, proteggendo e tutelandolo. Infine, dobbiamo favorire il benessere psichico, promuovendo l’immagine di regione antistress". Nel corso del convegno, primo di un ciclo di cinque (uno per ogni provincia), si è parlato di salute, benessere e sani stili di vita con relatori d’eccezione. L’incontro è stato coordinato da Gloria Caioni, direttore di Vera Tv (canale 11).