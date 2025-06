Marche, un motore per l’export. A tu per tu con i buyer stranieri

COLLI DEL TRONTO (Ascoli)Le eccellenze marchigiane si preparano a incontrare l’Europa. L’11 e 12 giugno, il Piceno diventa il cuore pulsante dell’export regionale grazie all’evento ‘MeetInMarche’, l’iniziativa organizzata a Colli del Tronto dalla Camera di Commercio Marche insieme alle sue Aziende Speciali (‘Linea’, ‘Linfa’ e ‘Tecne’) nell’ambito del progetto ‘Sei, Sostegno all’Export dell’Italia’. Così, oltre 50 buyer da 11 Paesi europei arriveranno nelle Marche per conoscere da vicino 140 imprese locali che potranno assistere a webinar specifici, presentare le proprie collezioni, confrontarsi con i rappresentanti delle Camere di Commercio Italiane all’Estero e orientare al meglio le proprie strategie di internazionalizzazione. "La sostenibilità sociale e ambientale – sottolinea Francesca Orlandi, presidente di Linea - è una priorità per questi mercati, e noi siamo pronti a rispondere con il meglio dei nostri distretti produttivi. Dall’Asia si torna a guardare all’Europa: qui si può acquistare, ma anche produrre, in modo etico".

Saranno dunque 44 le aziende moda pronte a confrontarsi con gli operatori scandinavi. Per l’agroalimentare, il vicepresidente di Linfa, Gianfranco Santi, ricorda il patrimonio regionale: "Le Marche – dice - sono tra le prime regioni in Italia per coltivazioni biologiche. Offriamo qualità a prezzi accessibili, con un impatto positivo per economia e ambiente. Scoprire le nostre aziende è importante: per questo motivo incontri di questo genere sono fondamentali, soprattutto per le piccole e medie imprese". Sul fronte arredo e design, è Massimiliano Santini, per Tecne, a mettere in evidenza il ruolo strategico dell’incoming: "30 imprenditori incontreranno buyer da Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Polonia e le aziende del nostro territorio hanno risposto con entusiasmo. Siamo il braccio operativo dell’impresa marchigiana: pronti a costruire nuove opportunità". Importante anche la presenza delle Camere Italiane all’estero. Giovanni Brandimarti, dalla Camera Italo-Svedese, riassume: "Produrre dove mancano sostenibilità e tutele non è il futuro. Il futuro è in regioni come le Marche, dove c’è sostenibilità ambientale, sociale ed economica". Per Nora Serrani, vice della Camera Italiana in Belgio, la chiave è l’autenticità: "I buyer vogliono conoscere il prodotto dal vivo. Amano unicità, le filiera corta, l’identità dei prodotti".

Tra business meeting, visite aziendali, webinar e confronti con 13 Camere di Commercio italiane all’estero, ‘MeetInMarche’ si presenta come un hub di connessioni internazionali che ha lo scopo di proiettare le imprese marchigiane nel futuro dell’export. "Questa è un’ottima iniziativa - riassume Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche - per portare in evidenza il tessuto imprenditoriale marchigiano e per avvicinare all’internazionalizzazione le imprese piccole che da sole avrebbero difficoltà".

Ottavia Firmani