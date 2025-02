Marchegiani attacca:: "Sul caso Buozzi maggioranza spaccata"

Cosa ha indotto l’amministrazione a scegliere l’indirizzo appena adottato sul bar ‘Buozzi’? Il manufatto comunale, infatti, sarà assegnato con soluzione biennale e opzione di terzo anno, per l’apertura stagionale. Secondo Viale De Gasperi, infatti, mancherebbero le tempistiche per portare a termine tutte le procedure per i lavori di adeguamento igienico-sanitario prima dell’estate: meglio consentire la riapertura dello storico locale e nel frattempo studiare la pratica del planivolumetrico e del futuro bando di gestione. Ma per la minoranza non è così. Non per Annalisa Marchegiani, che individua una spaccatura in maggioranza alla base di tale decisione. "Con questa delibera siamo arrivati alle barzellette – attacca la consigliera di minoranza – Mi pare evidente che questa amministrazione non abbia le idee chiare, e che non sia capace di imprimere un indirizzo alla città. E infatti il ‘Buozzi’ è un bene pubblico sul quale è stato cambiato indirizzo diverse volte: in questo caso emerge che la maggioranza è totalmente divisa". Marchegiani fa riferimento al punto della delibera in cui si dice che "risulta inattuabile ad oggi il lungo percorso di una gara di costruzione e gestione per l’apertura in tempo utile per la stagione estiva 2025". "La verità, peraltro emersa chiaramente in commissione – continua la consigliera – è che metà della maggioranza non era d’accordo sull’affidamento dei lavori al futuro gestore, e in consiglio una scelta del genere non sarebbe passata. Sta di fatto che il punto non è stato inserito all’ordine del giorno del consiglio. Ma ora mi chiedo: dopo quattro anni ancora parliamo di procedure lunghe e complesse? Esclusa l’assegnazione diretta, si affida il bene prima di fare i lavori. E ancora non si capisce se i lavori li debba fare il comune o il privato".

g.d.m.