Marchei riabbraccia il suo primo maestro

C’è un legame speciale che unisce San Benedetto del Tronto a Valentina Marchei, campionessa del pattinaggio artistico su ghiaccio, oggi protagonista anche ai vertici dello sport italiano. Tutto iniziò proprio qui, 34 anni fa, quando la piccola Valentina, appena compiuti 5 anni, mise ai piedi un paio di pattinii per la prima volta, presso lo storico impianto cittadino, accompagnata dal nonno Gabriele. Ad accoglierla fu Franco Luciani, volto noto dello sport sambenedettese, già portiere della Samb negli anni Sessanta e istruttore appassionato di pattinaggio – che le insegnò non solo a stare in equilibrio, ma soprattutto a muoversi con naturalezza e tecnica. Fu lui a guidarla nei primi passi, imprimendo in quella bambina un metodo e una grazia che avrebbero segnato per sempre il suo percorso sportivo. Pochi anni dopo, a Milano, Valentina si avvicinò al ghiaccio e stupì subito gli allenatori per la rapidità con cui imparava. Non era un caso: quegli insegnamenti ricevuti d’estate, a San Benedetto, infatti, avevano fatto la differenza. Da lì iniziò una carriera straordinaria: più volte campionessa italiana, vincitrice di sfide memorabili contro Carolina Kostner, azzurra ai campionati europei e mondiali e unica atleta italiana a partecipare in due diverse specialità a due edizioni delle Olimpiadi invernali (Sochi 2014 e PyeongChang 2018). Oggi Valentina Marchei è una manager di prestigio, responsabile del Programma Ambassador di Fondazione Milano Cortina 2026, e ricopre ruoli di primo piano come consigliere nazionale del Coni e presidente della Commissione Atleti. Dietro a una carriera internazionale di successo c’è anche una radice profonda: l’incontro con un maestro che a San Benedetto del Tronto seppe riconoscere e coltivare un talento. Nei giorni scorsi, dopo 34 anni, l’atleta e il suo primo istruttore si sono ritrovati. Valentina ha voluto riabbracciare Franco Luciani, oggi ottantenne, falegname e raffinato artista del legno, nel suo laboratorio in via Carducci. Un incontro carico di emozione, che ha suggellato due percorsi diversi ma accomunati dall’impegno, dalla passione e dal valore dello sport.

La storia di Valentina Marchei ricorda che una stella del pattinaggio è nata a San Benedetto del Tronto. E che dietro ogni grande atleta c’è sempre un maestro capace di capire, prima di tutti, che può brillare.

Stefania Mezzina