’MarcheStorie’ anima il weekend in montagna

Il Festival ‘MarcheStorie’ grazie alla collaborazione fra le associazioni della città montana, sotto la direzione artistica di Gabriele Claretti e in collaborazione con l’Amministrazione guidata dal sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli, animerà nel fine settimana tutta il centro storico di Amandola. Il programma si articolerà fra venerdì e domenica proponendo una serie di iniziative che coinvolgeranno residenti e visitatori, catturando l’attenzione di varie fasce di età.

Si parte domani alle 14,30 con trekking urbano per le vie del centro con l’associazione Galee Sibilline, in successione ci saranno laboratori per la conoscenza delle erbe spontanee, mostre mercato di prodotti tipici, degustazioni di piatti locali a cura della Pro loco, esibizioni di danza e incontri con l’autore. Fra gli appuntamenti di sabato oltre a quelli sopra citati ci sarà: alle 21,30 lo spettacolo teatrale ‘E sul sagrato corrono liberi’, a seguire il concerto del gruppo ‘Holograms’. Domenica invece alle 9 escursione sugli itinerari dei ‘Sibillini Romantici’; alle 16 convegno sul tema ‘Conoscere Santa Ildegarda’; alle 18 concerto del gruppo ‘Tranceltic’, alle 21,30 sarà replicato lo spettacolo ‘E sul sagrato corrono liberi’. Per tutta la durata del festival i musei di Amandola saranno aperti con orario 10-13 e 15-18. Per informazioni 3386213255.

a. c.