Marche&Wine, cantine e produttori protagonisti

Più di 50 persone hanno partecipato alla prima serata di Marche&Wine tenutasi al ristorante Zona Franca di San Benedetto e che ha visto coinvolte cantine e produttori del territorio. Il progetto, denominato "Le Marche a sorsi", è finanziato dalla Regione Marche - Coordinamento della Comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari e nasce con la finalità di avviare un’azione promozionale specifica per il settore vitivinicolo di qualità marchigiano e per le sue produzioni agroalimentari, attraverso il connubio tra ristorazione, cantine, birrifici agricoli e artigianali e produttori di qualità delle Marche. Presenti alla serata, oltre alla presidente Anna Amici, organizzatrice dell’evento, anche alcuni produttori: Giovanni Gagliardi per l’Azienda Terre dei Calanchi Piceni, Luca Gionni per l’Azienda Agricola Gionni, Pierandrea Maurizi per l’Azienda Agrobiologica Aurora, Rocco Vallorani per i Vigneti Vallorani. Sei le aziende agroalimentari che hanno fornito le materie prime per la cena, quattro, invece, sono state le cantine promosse durante la cena dal Sommelier Ivan Millanaccio, appartenente all’Ais Marche delegazione di Ascoli Piceno, che ad ogni piatto ha abbinato un vino del territorio.