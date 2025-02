Marchi d’abbigliamento falsi: scoperto laboratorio clandestino

I militari della guardia di finanza hanno scoperto un vero e proprio laboratorio domestico clandestino nella contraffazione di capi d’abbigliamento e calzature. L’operazione ha portato al sequestro di 1.900 capi di abbigliamento, un consistente quantitativo di etichette pronte per essere applicate su capi non originali e il materiale necessario per la cucitura.

L’attività investigativa è iniziata dal rinvenimento di due autovetture in sosta nelle vicinanze dell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ che sembravano abbandonate con dentro sacchi di plastica e borsoni che contenevano merce che fin da subito era apparsa contraffatta. Al controllo delle vetture è emerso che erano entrambe sprovviste di copertura assicurativa per cui è scattato il sequestro amministrativo nel rispetto di quanto prevede il codice della strada. Entrambe le auto sono state trasportate nel deposito giudiziario dov’è avvenuta l’ispezione degli interni dove sono stati trovati capi d’abbigliamento, scarpe e soprattutto etichette di noti marchi come Adidas, Nike, Moncler e Colmar.

I finanzieri sono poi risaliti al proprietario delle auto, un cittadino senegalese con precedenti specifici in materia, nella cui abitazione hanno scoperto il laboratorio clandestino. Il cittadino straniero è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Ascoli Piceno per i reati di: ‘produzione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione’.

L’intervento della guardia di finanza si inserisce tra i principali obiettivi strategici di polizia economico-finanziaria finalizzati alla prevenzione e repressione delle condotte commerciali ingannevoli riguardanti la vendita di prodotti non sicuri per il consumatore e con false indicazioni di provenienza.

Marcello Iezzi