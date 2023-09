Marchitelli presenta il suo libro

Questo pomeriggio alle 18,30 nella sala riunioni in piazza dell’Unità, a Centobuchi, si terrà il terzo appuntamento di ’Alchimie d’arte’ con Gino Marchitelli che presenterà il suo libro ’In viaggio con il morto da Milano alla Puglia’. Marchitelli è l’ideatore della figura del commissario ’Matteo Lorenzi’ ed ha scritto numerosi romanzi. In viaggio con il morto parla di una famiglia che vive in un quartiere degradato alla periferia di Milano. Quando viene a mancare il nonno, decidono di farlo sparire per non perdere la pensione, una fonte di reddito certo nella loro casa. L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti e la voce recitante sarà quella di Simone Cameli. Esporranno gli artisti: Giorgina Violoni, Laura Nardinocchi ed Eleonora Martès. Verrà proiettato il brano musicale ’The hearth of the desert’ con la ballerina Katrine di Marco Di Giacomo che debutta con l’album ’The Journey of the eye’.