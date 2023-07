Marciapiedi e strade invasi dalle erbacce

Serve una maggiore attenzione alle manutenzioni anche nella zona di Porto d’Ascoli, che sembra essere piuttosto abbandonata. È vero che con le piogge la vegetazione cresce a dismisura, è anche vero che durante il periodo estivo la maggiore attenzione all’immagine della città è concentrata sul lungomare di San Benedetto, ma non si possono lasciare le strade nel completo abbandono. Lungo la Statale Adriatica è stata realizzata la rotatoria all’incrocio con via Valtiberina, che assolve alle sue funzioni perfettamente, ma le roselline e le piante Agave sono state sopraffatte dalle erbacce. Ecco, serve una buona pulita. Restando su via Valtiberina, addentrandosi verso ovest, le erbacce si sono impadronite dei marciapiedi. I cespugli che si sono creati attorno alle belle piante di Oleandro, rendono difficoltoso il passaggio dei pedoni, ma ci sono anche rovi che arrivano fin sulla strada.

È l’immagine di tutto quel quartiere che ne esce fortemente penalizzata, poiché ogni giorno in quella strada transitano centinaia di auto e di camion che si recano nelle aziende artigianali e industriali dislocate in tutta quell’area, dove ci sono anche delle attività di ristorazione. Basterebbe dunque fare anche solo un breve sopralluogo, da parte dei responsabili degli uffici comunali competenti, per capire che i marciapiedi e la strada hanno urgente bisogno di manutenzione.