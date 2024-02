Marciapiedi, l’intervento a Piattoni

Al via l’intervento per la costruzione dei marciapiedi lungo via della Liberazione, a Piattoni. Ad annunciarlo è stato il sindaco Mauro Bochicchio sui social. La realizzazione dei marciapiedi lungo lo stradone della Transcollinare è un intervento da più parti richiesto, per garantire una maggiore sicurezza soprattutto ai pedoni. L’obiettivo primario che si prefigge il progetto è infatti la tutela dell’utenza debole della strada. La richiesta era arrivata fino ai banchi del consiglio comunale, dopo gli asfalti adesso l’accento verrà posto sui marciapiedi. "L’intervento – ha dichiarato Luca Cristofori, portavoce del sindaco – consiste nel proseguo dei marciapiedi dalle case popolari fino alla fine delle abitazioni e dall’altro lato della strada i lavori partiranno dal campo sportivo fino a raggiungere il campanile della chiesa del Santissimo Crocifisso. Verranno realizzati nuovi marciapiedi anche in via Folicara dall’incrocio con via Carrafo, i lavori proseguiranno fino al primo condominio".