Marciapiedi sulla Provinciale, affidati i lavori da 126mila euro

Assegnati nella mattina di ieri i lavori per la realizzazione del marciapiede che collegherà la statale Adriatica agli impianti sportivi di Cupra Marittima, sul lato nord della provinciale Montevermine, nel quartiere Piero della Francesca. Un intervento del valore di 126 mila euro, completamente finanziato da bilancio comunale e di questi, 100 mila trovano copertura nel bilancio del 2023 ed i restanti 26 mila saranno inseriti nel bilancio di previsione dell’anno in corso che sarà approvato nel prossimo consiglio comunale. Un progetto di grande importanza per la sicurezza dei cittadini e dei ragazzi che frequentano i campi di calcio, per i loro familiari, per gli spettatori, ma anche per gli ospiti della struttura ricettiva ad alta frequentazione, che si trova nel quartiere. Si tratta di un progetto per la messa in sicurezza dei frequentatori della strada, ma anche di riqualificazione degli spazi, poiché tra la carreggiata e gli impianti sportivi ci sono diversi metri di "luce" su cui saranno messe a dimora essenze arboree e installate panchine per chi si fermerà ad assistere a un evento sportivo senza necessariamente dover entrare sugli spalti del campo di calcio. I lavori sono stati assegnati alla ditta SAF di Aureli Vinicio, il progettista e direttore dei lavori è l’ingegner Nicolino Calvaresi di Cupra Marittima. Secondo l’architetto Luca Vagnoni, responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Cupra, i lavori potranno essere completati entro i prossimi due mesi. C’è la volontà del comune, di voler proseguire, in seguito, con il marciapiede fino al quartiere Boccabianca, dove ci sono molte abitazioni. Un intervento definito dall’amministrazione Piersimoni, di fondamentale importanza per mettere in sicurezza quel tratto di strada rettilineo dove pedoni e ciclisti sono esposti a rischio.

Marcello Iezzi