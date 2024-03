Marco Curzi lascia l’asilo Merlini

Marco Curzi dice addio al ‘Merlini’: il presidente dell’Istituto lascerà la carica tra inizio e fine estate, come già comunicato al sindaco, specifica lo stesso, sin dall’insediamento. Curzi annuncia le dimissioni a poche settimane dalle burrascose polemiche andate in scena sul trasferimento dell’Istituto ‘Vivaldi’ al ‘Merlini’ e sull’agibilità di questi locali. "Le polemiche, o meglio le fandonie sulla questione del ‘Vivaldi’, non c’entrano niente – asserisce il presidente – e non c’entrano neanche altri ipotetici problemi con il ‘Merlini’. L’Istituto va bene e il processo di risanamento va avanti, pur tra tante difficoltà. Quando ho accettato l’incarico dissi al sindaco Spazzafumo che dopo due anni, se la situazione fosse stata recuperata, avrei lasciato. Il fatto è che ho tanti impegni personali e lavorativi, e non è sempre facile seguire da vicino tutte le questioni del ‘Merlini’. Quindi, già lo scorso ottobre ho ribadito che a giugno avrei voluto lasciare l’incarico. Poi, chiaramente, se mi venisse chiesta una breve proroga potrei anche accettare, ma non oltre il 31 agosto. Il mio auspicio è che il comune di San Benedetto individui una figura in grado, da una parte, di metterci il cuore, e dall’altra di amministrare in forza di competenze tecniche specifiche". In che stato si trova, oggi, il ‘Merlini’? "Nonostante i problemi e la macchina del fango, si trova in una situazione positiva – continua Curzi – Sono gli stessi cittadini a dircelo, nonché i numeri. Abbiamo una sessantina di iscritti fra asilo nido e scuola materna, e il centro estivo, che abbiamo inaugurato l’anno scorso, ha potuto contare su 70 presenze".

Per quanto riguarda il mutuo avevamo chiesto e ottenuto una moratoria che scadrà ad aprile. Da allora si ricomincerà a pagare, ma alla banca abbiamo comunque chiesto una dilazione perché le rate non risultino eccessivamente onerose". Il bilancio 2023 presenta un attivo di 2.279.022,76 euro, e un passivo di 2.132.664,92, con costi che ammontano a 393.898,30 euro e ricavi per 540.256,14 euro. "Il punto è che avevo accettato la presidenza per 24 mesi – conclude Curzi – andrò via nella maniera più serena possibile, sia per quel che riguarda la struttura, sia per quanto attiene al personale. Ad esprimere soddisfazione, d’altronde, sono i genitori stessi dei bambini: questo significa che il ‘Merlini’ sta tornando ad ricoprire il ruolo che gli compete, quello di un’istituzione cittadina, un autentico punto di riferimento per le famiglie".

Giuseppe Di Marco