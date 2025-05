Marco Di Eusebio nell’ufficio tecnico:: "Tanti lavori da portare avanti"

Il comune di Appignano del Tronto dà il benvenuto all’architetto Marco Di Eusebio che dal primo maggio è entrato a far parte dell’ufficio tecnico del piccolo borgo. Di Eusebio sostituisce l’ingegnere Antonella D’Angelo, ex dirigente dell’Ufficio tecnico di Appignano del Tronto, che ha preso servizio nel comune di San Benedetto del Tronto, a seguito di una mobilità dell’ente. Il sindaco Sara Moreschini ha sottolineato che l’architetto Di Eusebio è stato assunto a seguito della graduatoria di Cupra Marittima, che era stata messa a disposizione. "Innanzitutto – ha detto il sindaco – mi preme ringraziare il comune di Cupra Marittima che ci ha messo a disposizione la sua graduatoria per l’assunzione del tecnico. Abbiamo tantissimi lavori avviati da portare avanti – prosegue Moreschini –, molti da iniziare e nuove opportunità da cogliere, lo faremo insieme ciascuno con il suo ruolo e in collaborazione con tutti gli altri uffici".