Marco Fioravanti: "Quanti cantieri Pnrr, la città ora è ripartita anche con il turismo"

Sindaco Marco Fioravanti, qual è il bilancio dell’anno che volge ormai la termine?

"Chiudiamo con un bilancio molto positivo. Abbiamo raggiunto risultati importanti con un numero maggiore di presenze rispetto al periodo pre terremoto. L’aumento delle visite ha prodotto una ricaduta economica rilevante. Possiamo dire di essere una città più aperta e accogliente".

Nelle opere pubbliche come procedono le cose?

"Un grande risultato lo abbiamo avuto sotto il profilo degli appalti di tutti i progetti Pnrr. Qui abbiamo rispettato tutte le tempistiche previste. Tra febbraio e marzo partiranno tutti i cantieri. Esprimo soddisfazione per il ponte di Monticelli che si attendeva dal 2002. Poi vorrei ricordare la bonifica dell’area ex Carbon citando anche la Fortezza Pia".

La sua amministrazione come sta trattando il tema legato all’ambiente?

"Stiamo puntando molto su questo. Avremo il primo parco della salute delle Marche che sarà realizzato a Monticelli. Siamo il secondo comune italiano per mobilità sostenibile. Abbiamo messo mano al piano regolatore e stiamo proseguendo lo sviluppo di una pista ciclabile che attraverserà tutto il territorio fino ad arrivare a Porto d’Ascoli. Vogliamo trasformare l’ecologia di paura in ecologia di sviluppo. La transizione ambientale passerà attraverso lo sviluppo lavorativo ed economico. Stiamo lavorando per un biodigestore in grado di produrre metano liquido attraverso i rifiuti".

Anche nei confronti delle strutture sportive è stata rivolta particolare attenzione...

"Sono stati operati degli interventi importanti sui campi di Monticelli e Monterocco, ai quali si aggiungerà il nuovo palavolley. Nel 2025 saremo città europea dello sport e questo ci permetterà di organizzare in città eventi sportivi di spicco".

Come è stato possibile tendere una mano a chi vive in condizioni di difficoltà?

"Con gli investimenti siamo passati da 5 a 8 milioni di euro. La nostra deve essere una città che abbraccia soprattutto le persone fragili e le famiglie che fanno fatica. Siamo riusciti a stanziare 170mila euro per i buoni alimentari e 200mila per gli aiuti sugli affitti. Mettiamo al centro le persone più deboli e vogliamo continuare a farlo".

La sfida vinta nel 2023 che le ha dato maggiore soddisfazione?

"Sicuramente il ponte di San Filippo. All’inizio tutti mi sconsigliavano di farlo, ma sentivamo il bisogno di provarci nonostante le complicazioni legato ad esso. Ciò che mi ha spinto a tentare questa sfida sono stati due fattori. Innanzitutto rischiavamo di perdere 800mila euro di fondi. Poi credo che Ascoli meritasse un ingresso importante sulla via principale. Sono soddisfatto di aver sbloccato anche il ponte di Monticelli".

Altri due temi delicati sono quelli su sanità e scuole...

"Presidiamo costantemente la situazione. Il Mazzoni deve restare centrale. Insieme alla dottoressa Natalini stiamo alzando il livello manageriale. Ci sono difficoltà oggettive legate al personale. Il 2024 sarà decisivo per risolvere anche questo aspetto. Abbiamo convocato l’ambito territoriale. Avanzare richieste specifiche. Vogliamo che sia un presidio fisso anche per i comuni montani e chiederemo la robotica per far operare al meglio i dottori. Sul tema scuole abbiamo rispettato il cronoprogramma. Poggio di Bretta è stata riconsegnata in anticipo e la Don Giussani in tempo per l’anno scolastico".

La sfida da vincere nel 2024? "Scontato rispondere tutti i cantieri legati al Pnrr. Poi è importante il completamente della bonifica della Carbon. Cercheremo di portare più imprese in città e soprattutto riportare le persone a vivere qui. Ascoli deve diventare la città del benessere".

Massimiliano Mariotti