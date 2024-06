Marco Fioravanti: "Siamo andati oltre le nostre speranze, i dati ci premiano"

Marco Fioravanti, qual è il bilancio del suo primo mandato?

"Sono estremamente soddisfatto. Lo dicono i dati, lo dicono i numeri. Nonostante un avvio di mandato in salita, causa pandemia covid-19 che ci ha costretto a riprogrammare progetti e, più in generale, tutta le priorità della macchina amministrativa, siamo riusciti a portare a termine anche più degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Quindi sì, sono davvero felice di quello che siamo riusciti a fare, ovviamente grazie al supporto di tutta la cittadinanza".

Quali gli interventi di maggior soddisfazione?

"Ce ne sono tanti. La riqualificazione di Corso Trento e Trieste, la nuova illuminazione del centro storico e della Fortezza Pia, la riduzione delle tariffe per la sosta e l’iter per il riacquisto dei parcheggi. L’avvio dei lavori di bonifica della vasca di prima pioggia dell’xx Carbon, gli oltre 50milioni di investimenti per la sicurezza degli studenti (con due interventi già conclusi), i nuovi corsi universitari, i 33 milioni di euro spesi per il sociale, lo storico finanziamento da 90 milioni di euro del Pinqua, il progetto Ascoli Green, i tanti eventi artistici e culturali, il costante incremento del turismo, il progetto Ascoli Città Metromontana, il riconoscimento di Città Europea dello Sport 2025, il ritorno di Ascoli al cinema, la costante promozione televisiva e molto altro ancora. Abbiamo lavorato davvero tanto per la nostra città, credo che davvero nessuno lo possa negare".

Quali invece le questioni più complicate?

"Sicuramente quelle relative alla sfera del sociale perché si entra in contatto con quei cittadini che vivono e fanno quotidianamente i conti con le maggiori difficoltà: siano essi minori, ragazzi, famiglie, anziani o persone con disabilità. Fragilità che, purtroppo, si toccano con mano e che sono esplose in maniera ancor più fragorosa nel terribile e imprevedibile periodo della pandemia. Ricordo ancora chi mi scriveva sui social per chiedere una mascherina o un aiuto per fare spesa, chi si è ritrovato all’improvviso senza lavoro, chi aveva difficoltà anche per effettuare una semplice ricarica telefonica. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo attivato tante forme di sostegno sociale, economico e psicologico rivolto a tutta la cittadinanza".

Come vede la corsa elettorale?

"Con il candidato sindaco avversario, ma non nemico (a differenza di come, purtroppo, ci hanno definiti loro), abbiamo avuto confronti diretti, sani ed equilibrati. Credo e spero che il lavoro portato avanti in questi cinque anni dalla nostra amministrazione possa permetterci di continuare a guidare la città anche nel prossimo lustro. Lo slogan ‘A metà? No grazie. Ancora insieme’ nasce proprio da questa idea: siamo consapevoli di aver fatto tanto, ma c’è ancora tanto altro che vogliamo fare. E vogliamo farlo continuando a lavorare fianco a fianco con la comunità ascolana. Auspico, dunque, che i cittadini esprimano la loro fiducia nei nostri confronti durante le imminenti votazioni".

Un messaggio a cuore aperto per i cittadini?

"Più che un messaggio, un ringraziamento. Tutto quello che abbiamo fatto è stato possibile grazie a ciascun ascolano. Sono orgoglioso di aver incontrato quotidianamente i cittadini, di essermi confrontato e aver dialogato con chiunque abbia voluto essere al nostro fianco nello sviluppo della città. Tante idee ricevute durante i caffè col sindaco, tanti progetti presentati sulla mia scrivania, tanti consigli e anche tante critiche costruttive, nell’unico interesse della crescita di Ascoli. Spero di aver ripagato la fiducia, così come spero di poter nuovamente contare sul loro affetto, sulla loro vicinanze e, ovviamente, sul loro voto".