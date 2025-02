Marco Giobbi neo segretario Pd:: "Basta con le nostre divisioni"

Unire, ricomporre, superare le divisioni: è questo l’obiettivo dichiarato del nuovo segretario del Pd, Marco Giobbi, che sin dal suo insediamento ha cercato di impostare il suo mandato sulla collaborazione e sulla trasparenza. Ma la frattura emersa durante il congresso sembra tutt’altro che sanata, e il clima resta teso. "Vorrei che si iniziasse a lavorare in maniera trasparente, rispettosa di quelli che sono i meccanismi interni al partito", ha dichiarato Giobbi nel corso della sua prima conferenza stampa da segretario comunale. La prima Unione Comunale del nuovo corso si è aperta con un gesto di rottura: i delegati di Manfroni hanno infatti deciso di non entrare in sala, rifiutando di partecipare all’assemblea. Nonostante ciò, Giobbi ha insistito sulla necessità di ricompattare il partito. "Vanno messe da parte le discussioni passate e le legittime aspirazioni personali", ha sottolineato, "bisogna guardare al bene del partito. Queste nostre divisioni interessano poco alla città, possiamo discuterne dentro le mura della nostra sede". Manfroni, battuto per soli otto voti, chiede un trattamento paritario. Giobbi, nel tentativo di ricucire lo strappo, gli ha proposto la vicesegreteria, seguendo il modello del Partito Democratico delle Marche, con un vicesegretario di maggioranza e uno di minoranza. "L’altra sera non sono entrati in sala e non è stato possibile far ascoltare loro la mia proposta", ha spiegato. Per rafforzare l’idea di condivisione, Giobbi ha anche avanzato l’ipotesi di un direttivo ad otto, con una rappresentanza equa tra le due anime del partito. "Avremmo un numero equilibrato proprio per sottolineare la necessità di ricomporre il partito", ha ribadito. Il suo obiettivo è chiaro: risollevare il Partito Democratico da un periodo di difficoltà tangibile e riportarlo al centro del dibattito politico, ricostruendo un dialogo con le altre forze del centrosinistra. Manfroni non sembra però essere disposto a trattare e potrebbe addirittura presentare ricorso contro l’esito del congresso. Giobbi, pur riconoscendo la legittimità di questa scelta, mette in guardia sulle sue conseguenze: "Presentare ricorso è più che legittimo, ma non si presenterebbero le condizioni migliori per ricostruire un dialogo". L’appello finale è rivolto agli elettori e alla necessità di rilanciare il partito con volti nuovi e metodi diversi. L’unità tanto auspicata resta ancora un obiettivo lontano.

e. l.