Marco Paolini chiude la rassegna

Marco Paolini chiude giovedì l’edizione 2025 di Scene d’Artista, rassegna proposta dal Comune di Grottammare e l’AMAT con il contributo di MiC e Regione e la collaborazione dell’Associazione Profili Artistici. Lo spettacolo, presentato dall’artista veneto si intitola ‘Antenati. The grave party’, a Grottammare in prima e unica data per le Marche. Legato al più ampio progetto ‘La Fabbrica del Mondo’, Antenati, ripercorre l’evoluzione della nostra specie attraverso l’incontro immaginato con i nonni dei nonni, con le ottomila generazioni che ci collegano ai nostri progenitori, a quel piccolo nucleo africano da cui tutti gli abitanti del pianeta provengono. "Siamo una specie curiosa e fragile – ricorda Paolini nelle note –, capace di adattarsi al clima. Siamo stati prede e siamo diventati predatori". Inizio ore 21, biglietti nel circuito Amat Vivaticket.com o la sera dello spettacolo in biglietteria dalle 19,30.