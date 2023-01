Mare agitato, raffiche e pioggia: un pino centra un’auto in sosta Problemi anche in un cantiere

Neve intorno ai 400 metri e mare agitato lungo la fascia costiera con raffiche di vento e pioggia che hanno creato qualche disagio. Ieri mattina, intorno alle 9,30, un pino è caduto nel parcheggio delle suore Battistine, in via Settembrini, centrando una Mercedes in sosta, di proprietà di una donna che si trovava nell’Istituto religioso e abbattendo un muretto della recinzione che divide il parcheggio da una proprietà privata. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Durante la notte i pompieri sono anche intervenuti in via Piemonte, nel centro cittadino, dove il vento ha divelto la recinzione di un cantiere, mentre all’alba sono accorsi a liberare la strada in località Collevecchio, ostruita dalla caduta di un albero.

E veniamo alla neve che è caduta nella notte di venerdì e la giornata di sabato in tutta la zona collinare oltre i 400 metri di altitudine. Tetti imbiancati a Montefiore dell’Aso (411 msl) dove non ci sono stati problemi di alcun genere. A Ripatransone, invece, sono caduti circa 10 centimetri di neve, ma le strade sono tutte libere. A lavoro gli operai del Comune, coordinati dal sindaco Lucciarini e dall’assessore Pasquali, che hanno liberato le strade comunali con i mezzi più grandi, compreso lo spargisale ed il centro storico con il Bobcat e lo spargimento di sale per evitare disagi con il gelo. Ci sono 20 centimetri di neve a Montalto delle Marche, dove il sindaco Daniel Matricardi ha disposto l’entrata in funzione dei mezzi comunali, con il proprio personale, per liberare le strade.

Marcello Iezzi