Mare e laghi sicuri, 84 sanzioni della capitaneria

E’ terminata nei giorni scorsi l’operazione ‘Mare e laghi sicuri’. La campagna estiva della guardia costiera, promossa dal comando generale e coordinata a livello regionale dalla direzione marittima delle Marche. La capitaneria di porto di San Benedetto ha tracciato il proprio bilancio dell’attività, che da oltre 30 anni ha come obiettivi la salvaguardia della vita umana in mare, la vigilanza sulle attività ricreative e commerciali e la tutela dell’ambiente marino.

Numeri più che positivi per le province marittime di Ascoli e Fermo, nelle quali la capitaneria ha impiegato quotidianamente personale e mezzi navali, supportata dalla componente subacquea specialistica. Durante i mesi estivi sono state 28 le unità che hanno richiesto soccorso ai mezzi navali; 35 le persone che sono state tratte in salvo durante interventi Sar a favore di diportisti, bagnanti e subacquei; 2155 i controlli effettuati via mare e via terra; 84 le sanzioni amministrative elevate; 7 le comunicazioni di notizie di reato trasmesse all’autorità giudiziaria.

"L’attività svolta – ha dichiarato il comandante della capitaneria di corto di San Benedetto capitano di fregata Giuseppe Qattrocchi – dimostra come la presenza costante del personale lungo le coste e in mare sia fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente. I risultati confermano una crescente consapevolezza delle regole da parte dei fruitori del mare e una maggiore attenzione al rispetto delle norme".

Marcello Iezzi