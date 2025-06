Mare e laghi sicuri, al lavoro per i bagnanti e per l’ecosistema

Scatta lunedì ‘Mare e Laghi sicuri 2025’, l’iniziativa promossa dal comando generale della guardia costiera e coordinata dalla direzione marittima delle Marche che punta a garantire una estate sicura per tutti, con un’attenzione particolare alla tutela della vita umana, alla protezione dell’ecosistema marino e alla sicurezza della navigazione.

"Mostrarsi vicini ai cittadini e sensibilizzarli al fine di prevenire il verificarsi di incidenti in mare è la nostra missione - ha commentato il comandante della capitaneria di porto di San Benedetto, capitano di fregata Alessandra Di Maglio - Uomini e mezzi navali della verranno costantemente impiegati lungo il litorale e verrà garantito un presidio di sicurezza capillare lungo tutto il territorio".

Anche per l’estate 2025 è confermato il rilascio del ‘Bollino Blu’ per i diportisti, un’attestazione del superamento dei controlli preventivi sulla regolarità della documentazione di bordo, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza, che evita duplicazioni dei controlli, snellendo le procedure e rendendo la navigazione più fluida per chi va per mare.

Si ricorda l’importanza del Numero Unico Europeo per le Emergenze 112 e del Numero Blu 1530.