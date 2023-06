’Mare Fuori’ sbarca in città Ecco gli attori della serie

Ascoli si prepara ad accogliere attori, autori e produzione di ‘Mare fuori’, serie televisiva record di ascolti su Rai Due. L’incontro con i protagonisti (gli attori presenti in città saranno sei) dell’amatissima fiction è in programma domenica 11 giugno, nell’ambito del ciclo di appuntamenti organizzati collateralmente alla mostra ‘Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere’ allestita al Forte Malatesta. Promotrice dell’evento, dal titolo ‘Tra luci e ombre, Ascoli racconta Mare fuori’, è la presidente del circolo ‘Cultural-mente Insieme’, Francesca Filauri, in collaborazione con la gestione dei musei, Fondazione Marche cultura e il Comune, e con il sostegno di Regione Marche, Fondazione Carisap, Bim Tronto. Quello dell’11 giugno sarà, comunque, un appuntamento dalla valenza fortemente sociale, non solo un’occasione per far incontrare i propri beniamini a tutti gli appassionati, che si prevede saranno tantissimi, della serie televisiva. Il programma della giornata si articolerà in tre momenti: alle 11.30, al Forte Malatesta, finissage della mostra con interventi a cura delle istituzioni e riflessioni sul tema con: il sindaco Marco Fioravanti, il curatore della mostra e direttore dei musei, Stefano Papetti, che guiderà alla visita dell’esposizione gli attori, gli autori e la produzione di ‘Mare fuori’, e Francesca Filauri che modererà l’incontro.

Alle 15.30, poi, in piazza del Popolo, avverrà l’incontro con gli attori. Presenta Massimiliano Ossini e l’ingresso è libero. Infine, alle 18, al teatro Ventidio Basso è in programma ‘La vita fuori. Lo sguardo oltre l’errore. Dialogo tra istituzioni, autori e produttori della serie tv’: dopo i saluti del sindaco Fioravanti, prenderanno la parola gli autori della serie tv, Cristiana Farina e Maurizio Careddu, e la produttrice Rai fiction Paola Pannicelli. Modera Paola Severini Melograni. L’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Info: biglietteria teatro Ventidio Basso (0736298770). Sottolinea come si tratti di un evento di grande impatto Francesca Filauri, mentre il sindaco Fioravanti ricorda come la mostra al Forte abbia avuto un successo enorme. Basti pensare che ha totalizzato fino ad ora oltre 4.000 presenze e che nei primi quattro mesi del 2023 i musei civici hanno registrato il 67% in più dei visitatori rispetto allo stesso periodo del 2022. "Questo evento – dice il primo cittadino –, oltre a valorizzare la mostra, valorizza il progetto di Ascoli non solo dal punto di vista culturale".

Lorenza Cappelli