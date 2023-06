’Mare Fuori’, una giornata con la serie tv

Tutto pronto per accogliere domenica, gli attori, gli autori e la produzione di ‘Mare Fuori’, la serie tv prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Gli attori protagonisti dell’evento, ‘Tra luci e ombre, Ascoli racconta Mare fuori’, promosso dal Comune, con il sostegno di Fondazione Marche Cultura e organizzato dal circolo ‘Cultural-mente insieme’ di Francesca Filauri e da Ascoli Musei, saranno Ciro, interpretato da Giacomo Giorgio, Pino, impersonato da Artem Tkachuk e chiamato ‘Pino o’pazzo’, Milos, interpretato da Antonio D’Aquino, Carmela da Giovanna Sannino, Pirucchio da Nicolò Galasso e Micciarella da Giuseppe Pirozzi. Con loro ci saranno anche Cristiana Farina e Maurizio Careddu, autori della serie, e Paola Pannicelli, produttrice Rai Fiction. La giornata sarà articolata in tre momenti, aperti al pubblico (fino ad esaurimento posti), nel corso dei quali il cast sarà presente: finissage della mostra ‘Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere’, alle 11.30, al Forte Malatesta, con visita del percorso espositivo condotta da Stefano Papetti e, a seguire, incontro moderato da Francesca Filauri. E ancora, alle 15.30, in piazza del Popolo, i fan della fiction incontreranno gli attori e gli autori, mentre alle 18, il teatro Ventidio Basso, ospiterà il convegno ‘La vita fuori. Lo sguardo oltre l’errore’ (l’ingresso è su prenotazione da fare in biglietteria in piazza del Popolo o online su vivaticket). "Sarà un bellissimo evento a chiusura della mostra sul carcere allestita al Forte" dice Francesca Filauri .