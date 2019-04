San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 1 aprile 2019 - Ieri mattina il colore rosso dell’acqua del mare, nel tratto compreso fra le concessioni 17 e 37, sul lungomare di San Benedetto, non è passato inosservato ai tanti che hanno approfittato della giornata estiva per fare una lunga passeggiata sulla spiaggia. Il fenomeno è stato segnalato alla centrale operativa della capitaneria di porto che ha inviato una pattuglia per eseguire le dovute verifiche.

I militari della Marina hanno eseguito alcuni prelievi e l’hanno fatti pervenire all’Arpam per le analisi. I vertici della capitaneria sperano di conoscere lo stato delle acque e a cosa è dovuto il fenomeno, già nella mattina di oggi. Un caso analogo si era già verificato nei giorni scorsi anche nella zona nord delle Marche. Potrebbe trattarsi di un fenomeno algale: è noto che i dinoflagellati proliferano in maniera incontrollata in caso di anomalie climatiche, eccesso di sostanze nutritive nell’acqua, una buona dose di luce solare e correnti marine favorevoli.