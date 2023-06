Mareggiate, ancora materiale

Le spiagge della Riviera sono pronte per ospitare i bagnanti, ma le amministrazioni comunali sono ancora a lavoro per il conferimento degli spiaggiati dopo le violente mareggiate delle settimane scorse. Cumuli ovunque in attesa di essere portati via, ma anche conti per conoscere i costi degli smaltimenti. A Grottammare ci sono accatastamenti di materiali sulla sponda sud del torrente Tesino e a sud della spiaggia dei cani. Tonnellate di materiali che devono essere selezionati per dividere la sabbia dal legname, per dividere la plastica dei vasetti e delle retine per la coltivazione e l’imballaggio delle piante nei vivai. La sabbia resterà in riva al mare, tutto il resto finirà in discarica e come riciclato, ma tutto ha un costo importante. Ogni volta che si registra una mareggiata la spesa oscilla dai 5 ai 10-15 mila euro che pesano sulle casse dei comuni costieri, anche se tutto il materiale arriva dall’entroterra.