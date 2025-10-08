Nonostante le mareggiate di questi giorni le barche fanno il pieno di pesce

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 8 ottobre 2025 – Nonostante il maltempo abbia bloccato la maggior parte delle imbarcazioni nel porto la decina che ha potuto affrontare il mare sono riuscite a garantire un buon quantitativo di prodotto dopo il lungo stop per il fermo biologico.

Il bilancio complessivo del rientro in porto è stato infatti più che positivo: quasi dieci tonnellate di pescato sono state riportate a terra. Un risultato importante, considerando le difficili condizioni meteo che avevano limitato le uscite in mare.

A dominare i banchi del mercato ittico all’ingrosso sono state, come spesso accade in questo periodo, seppie e triglie. In particolare, le seppie piccole hanno rappresentato una delle voci principali del pescato, con circa una tonnellata venduta a un prezzo medio che ha sfiorato i 9 euro al chilo, segno di un prodotto molto richiesto e di qualità.

Anche le triglie hanno avuto un peso importante nella giornata di mercato. Tra le triglie medie e quelle di taglia più piccola, si è registrata una quantità complessiva di circa una tonnellata e mezzo. Le prime sono state vendute a 2,50 euro al chilo, mentre le seconde hanno toccato prezzi inferiori ai 2 euro, confermando il trend stagionale. Non sono mancate nemmeno le mazzancolle, con oltre mezzo quintale di prodotto disponibile. Le pezzature più piccole si sono attestate attorno ai 10 euro al chilo, segno di una buona domanda da parte del mercato, soprattutto per la ristorazione locale e regionale.

Il resto del pescato ha visto una presenza discreta di cefali, pannocchie e zanchette, specie tipiche dell’Adriatico che, anche in quantità più limitate, hanno contribuito a mantenere viva la varietà di prodotto nei box del mercato. Questi pesci, spesso utilizzati nelle cucine tradizionali, restano tra i più apprezzati della stagione autunnale. Ora l’attesa è tutta per la prossima asta. Con il miglioramento delle condizioni meteo e la fine dell’allerta maltempo, quasi tutte le imbarcazioni del porto sambenedettese sono riuscite a tornare in mare. Anche le barche più piccole, meno attrezzate per affrontare il cosiddetto "mare grosso" che ha accompagnato questi ultimi giorni, potranno finalmente riprendere l’attività, promettendo un ritorno alla piena normalità per il comparto ittico locale.