Mareggiate e rifiuti, giorni di lavoro per ripulire la Sentina

In seguito alle pesanti piogge dei giorni scorsi che hanno determinato l’ingrossamento dei corsi d’acqua del territorio, una grande quantità di rifiuti è stata portata al mare e, in seguito alle mareggiate, una porzione consistente – ben oltre il consueto – è stata trascinata sulle spiagge della Riserva Naturale Sentina. Questo ha reso necessaria una serie di interventi molto più incisivi del solito per sgomberare e ripulire rapidamente gli spazi della Riserva. Tuttavia, considerando la natura dell’area in questione, la raccolta dei rifiuti può essere svolta solo ed esclusivamente in maniera manuale per evitare il danneggiamento dell’ecosistema e della biodiversità della Riserva. Le operazioni di pulizia, già avviate nei giorni scorsi, proseguiranno fino al completo ripristino degli spazi che, si stima, richiederà ancora una settimana di lavori. Come Ente che opera in favore della tutela dell’ambiente, la Riserva Naturale Sentina auspica che quanto verificatosi sia un monito per tutti a tenere comportamenti in generale più rispettosi dell’ecosistema e di evitare di abbandonare rifiuti, in particolare nei pressi dei corsi d’acqua.