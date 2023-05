Mareggiate, la balconata va rimpinguata

Mentre su tutta la fascia costiera si lavora per la prima pulizia degli arenili, a Grottammare, sulla sponda nord del torrente Tesino le ruspe sono a lavoro per liberare la zona di spiaggia ricoperta di ghiaia utilizzata dai residence. Nello stesso tempo si approfitta per ricostruire l’ampio tratto di balconata distrutta dalle mareggiate autunnali e invernali. Un problema che va avanti da molti anni e che, si spera, possa essere risolto dalla costruzione della scogliera frangiflutti di fronte alla zona martoriata. Resta, però, un punto interrogativo, poiché la nuova scogliera emersa, lunga 85 metri, alta 5,65 di cui 4,15 sommersi, per buona parte, è affondata, in particolare nel tratto a sud, ed è arrivata quasi a pelo d’acqua, come fosse una scogliera sommersa. Ci sarà quindi da vedere e svolgerà a pieno la sua funzione alla prima vera mareggiata. Servirà ricaricarla in tempi rapidi con un nuovo finanziamento regionale che ha già investito 321 mila euro pari al 70% del costo, poiché l’altro 30%, 99 mila euro, li ha sborsati il Comune con un "prestito di scopo ordinario a tasso fisso" con la Cassa Depositi e Prestiti spa.