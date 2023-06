Mareggiate sempre più violente ad Ascoli: le scogliere non bastano più

Ascoli, 21 giugno 2023 – Come ha spiegato nei giorni scorsi il professor Paolo Stocchi, ricercatore esperto di erosioni costiere, docente all’università di Utrecht e Senior Scientist al Nioz Istituto Oceanografico Olandese, la difesa della costa con strutture rigide non garantisce il risultato. Alle estremità di una scogliera frangiflutti e tra i varchi, le onde accelerano. Ora, oltre alla nuova scogliera realizzata a nord della foce del Tesino, semi affondata subito dopo, c’è da pensare a soluzioni alternative per proteggere il tratto nord della balconata.

Operai al lavoro per contenere le mareggiate

Soluzione che andava cercata da quando si è scoperto che il progetto non funzionava, ma si è insistito e s’insiste senza pensare ad altro tipo di intervento. Valutare, ad esempio, la costruzione di una mantellata con sacchi tessuti, pieni di materiale inerte, (sabbia e brecciolino), come quelli che da quasi venti anni difendono il campeggio a Marina Palmense.

Ci sono ditte specializzate che si occupano di tali progetti e che hanno realizzato importanti interventi per combattere fenomeni di erosione marina e fluviale come a Senigallia, Latina, Lido di Spina a Ferrara, per citarne alcuni.

Vale la pena ricordare che dopo la sua realizzazione, la mantellata di scogli a terra subì il primo crollo nel novembre del 2012, fu ricostruita nel febbraio del 2013, ma crollò nuovamente sotto la violenza di una nuova mareggiata appena un mese dopo. Allora si dovette attendere il permesso della Regione Marche per spostare decine di tonnellate di ghiaia per rialzare il fondo del mare, in modo da frenare la forza delle onde. La ricostruzione avvenne nel maggio del 2013, per poi implodere 5 mesi dopo. Fino ad ora, scogliera affondata a parte, tra mantellata e ricostruzione della zona nord non protetta da scogli, sono stati spesi più di 150mila euro in riparazioni, senza avere risultati.