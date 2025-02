Si fingono marescialli e chiedono soldi al telefono: truffa sventata dai carabinieri

Offida (Ascoli), 19 febbraio 2025 – Il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Offida (Ascoli Piceno) ha permesso di sventare una truffa e denunciare due cittadini di origine campana.

Truffa sventata dai carabinieri

Il fatto risale a ieri, allorquando i militari della locale stazione, a seguito di diverse segnalazioni pervenute al Numero unico di emergenza 112, hanno ricevuto segnalazioni da parte di alcuni anziani che riferivano di contatti telefonici di sedicenti marescialli dei carabinieri che chiedevano soldi e oro per aiutare i propri congiunti rimasti coinvolti in incidenti stradali.

I carabinieri hanno tempestivamente attivato un efficace piano di ricerche, attraverso la centrale operativa della Compagnia di San Benedetto del Tronto, che ha permesso di individuare un’autovettura che si aggirava in maniera sospetta nel centro storico. Gli occupanti del veicolo, due giovani di origine campana, si sono subito mostrati nervosi alla vista dei carabinieri che li stavano controllando e non sono stati convincenti circa i motivi della loro presenza nel territorio ascolano.

Indagini e intervento

Da ulteriori approfondimenti, attraverso le telecamere di videosorveglianza ed i cellulari in loro possesso, i militari sono riusciti a risalire all’identità di una 83enne del luogo, accertando che, poco prima, era stata contattata da un sedicente maresciallo dei carabinieri. Le aveva chiesto del denaro per il rilascio del figlio coinvolto in un incidente e lei aveva già preparato questi beni, rimanendo in attesa che qualcuno venisse a ritirarli.

I veri carabinieri, raggiunta l’abitazione dell’anziana, l’hanno quindi rassicurata sulle effettive condizioni del figlio, spiegandole che si era trattato di un tentativo di truffa.

Per i due malviventi è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ascoli per il reato di tentata truffa aggravata e sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio.