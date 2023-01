Margarina e nuove tecniche di produzione

di Adriano Sacripanti*

La margarina è un prodotto tipicamente industriale, presentato come sostituto del burro, vide la luce nel 1869 in Francia ai tempi di Napoleone III quale surrogato del burro, ottenuto impastando con latte l’oleomargarina, che è un liquido oleoso ricavato per spremitura del sego di bue. Il termine margarina viene derivato dall’aspetto brillanteperlaceo della frazione grassa. Ai giorni nostri l’impiego dei grassi animali è ridotto in pratica alla formulazione delle margarine destinate all’industria pasticcera. In definitiva, la margarina è nata come “grasso dei poveri” quando non era possibile consumare burro, via via è stata nobilitata ed è entrata a far parte di quei consumi normali dei paesi industrializzati. Secondo la legislazione italiana per margarina s’intende un grasso solido derivante dalla miscelazione di grassi alimentari, vegetali o animali, diversi dal burro e dal grasso suino, con acqua, in modo che il prodotto finale contenga più del 2 per cento di acqua e non meno dell’80 per cento di materia grassa. Fino alla fine degli anni ’70 i grassi animali venivano impiegati per ottenere la margarina, il quel periodo essi furono messi sotto accusa in quanto ricchi di colesterolo. L’industria accusato il colpo corse ai ripari è inventò la margarina ’vegetale’, la quale usando come materia prima gli oli (mais, girasole, palma, cocco) non presentava i problemi sopra lamentati. Si riuscì a collocare sul mercato grandi quantità di oli di semi, che diventano margarina attraverso l’idrogenazione, un processo chimico, che consiste nell’aggiungere idrogeno gassoso in presenza di catalizzatori metallici ad alta temperatura e pressione. Durante il procedimento si formano sostanze chiamate ’trans’, con un destino metabolico non chiaro: vale a dire non si sa che fine facciano all’interno dell’organismo. Di recente, sono state messe in atto nuove tecnologie di produzione della margarina per evitare una parziale perdita del ’valore nutrizionale’. Si tratta del frazionamento degli oli vegetali che è un processo con il quale le varie componenti grasse dell’olio (frazioni) vengono separate grazie al loro stato fisico. Per esempio l’olio di palma. Una etichetta tipo di margarina è: oli e grassi vegetali parzialmente frazionati, acqua, sale, emulsionante: lecitina di soia, colorante betacarotene, aromi, conservante: acido sorbico.

* presidente provinciale Associazione italiana consumatori