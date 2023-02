Margherita Vulpiani morta a 91 anni: anima del Santa Gemma

È morta Margherita Vulpiani, conosciuta da tutti come Lidia. Ora è rimasta in vita soltanto Elena delle "signorine" di quella grande realtà, caratterizzata dall’accoglienza dei ragazzi per l’intera cittadinanza di San Benedetto, che è stata "Casa Famiglia Santa Gemma". "A noi che abbiamo avuto la gioia di conoscerla e di amarla ci è sembrato doveroso ricordarla con un breve profilo – scrive Giancarla Perotti presidente del Centro Ricerche Personalistiche – Era piacevolissimo ascoltare Lidia, nata in Acquaviva Picena, perché era vivace, arguta, perché coloriva sempre i suoi discorsi con qualche battuta dialettale. "Tutte bije ‘sti fije!" le veniva fuori di getto, con viva affezione, quando parlava dei suoi bambini. Per quasi trent’anni ha fatto da mamma a bambini che una mamma non l’avevano, giunti per motivi diversi a Casa Santa Gemma. E dire che lei in quella casa lì c’era andata per una decina di giorni, il tempo di fare una sostituzione. In realtà non andò più via perché ne aveva trovato la vera ragione di vita. Lidia è morta, 21 febbraio, quando per pura coincidenza il Vangelo del giorno diceva così "Chi accoglie uno solo di questi bambini, accoglie me".