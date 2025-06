Maria Cristina e Patrizia da cinquant’anni con Enio e Giovanni

Tanti auguri ad Enio e Giovanni ‘Gianni’ Orsini, fondatori della storica squadra di calcio dei ‘Fratelli Orsini’, che assieme alle mogli Maria Cristina Mazzocchi e Patrizia Petritola, festeggiano oggi le ‘Nozze d’Oro’. Un traguardo, quello dei 50 anni di matrimonio, che verrà festeggiato rinnovando la promessa di amarsi per sempre nel corso della cerimonia che avrà luogo questa mattina alle ore 11.45 nella chiesa di Santa Maria a Corte a Lisciano.

Questo il messaggio inviato dai figli: "Esempio di dedizione alla famiglia, sempre insieme, mano nella mano avete affrontato la vita in tutte le sue sfumature… il rispetto l’amore e la dedizione hanno contraddistinto i vostri rapporti e per 50 anni e per noi figli siete stati una guida straordinaria. Siete una fonte di ispirazione e un esempio luminoso di come l’amore possa durare tutta la vita. Vi vogliamo bene. I vostri figli Mauro, Roberta e Paola, i nipoti Giulia, Claudia e Pietro e i generi Domenico e Francesco".

Valerio Rosa