Maria Ferracuti è campionessa italiana universitaria

Grande successo per la giovane fermana Maria Ferracuti che, a Caserta, si è laureata campionessa italiana universitaria di tiro a segno, specialità pistola a 10 metri, categoria Donne. La Ferracuti ha concorso per conto del Cus, Centro universitario sportivo di Roma non nelle Juniores, cioè la categoria under 20 cui appartiene, ma nella categoria superiore Donne prevista per assegnare il titolo di campionessa italiana. Poco più di un’ora e 60 colpi a disposizione per raggiungere il titolo nazionale universitario, obiettivo che la Ferracuti, è il caso di dirlo, ha centrato pienamente con un eccellente punteggio di 551. La tiratrice fermana, appena 19enne, ha sviluppato la passione per gli sport di concentrazione e precisione in seno all’Accademia della Scherma di Fermo, dove è anche maturato il talento della sorella maggiore, Elena, spadista della Nazionale italiana e dove tira, giovanissima promessa, anche la sorella minore Giulia. La passione per le armi da fuoco sportive, spesso guardate immotivatamente con sospetto dai ragazzi e dalle loro famiglie perché associate ad una visione guerrafondaia che nulla ha in realtà a che fare con la disciplina sportiva, ha portato la Ferracuti ad avvicinarsi al tiro a segno nel 2021, quando ha iniziato a frequentare il poligono più vicino a Fermo, quello di Montegiorgio. Il suo talento, è emerso subito e gli istruttori del poligono hanno avuto cura di affinarlo al meglio, seguendola passo passo su una strada che l’ha portata a vincere prima diverse gare regionali, poi trofei nazionali di specialità e infine a qualificarsi, sia lo scorso anno che nel 2023, alle finali nazionali, dove ha ottenuto notevoli piazzamenti.

Iscrittasi quest’anno al primo anno di giurisprudenza alla "Sapienza" di Roma, continua ad allenarsi a Montegiorgio nei week end e a Terni durante la settimana, anche qui accolta con grande disponibilità dal poligono locale. Si è subita iscritto al Cus di Roma, avendo così la possibilità di partecipare al Campionato Universitario che l’ha vista vincere la medaglia d’oro. Un successo che arriva ad un mese della scomparsa del papà Piero, preside del liceo classico "Annibal Caro" di Fermo, che da lassù avrà guardato con orgoglio la figlia laurearsi campionessa italiana.