Maria Giovanna mamma a 52 anni:: "Un sogno che inseguivamo da tempo"

"Si è concretizzato un sogno che inseguivo da diversi anni, frutto di un progetto consapevole deciso e portato avanti con il mio compagno. So che l’impegno sarà grande, ma sono contenta, perché è questo quello che volevo". Dal letto del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Macerata in cui è ancora ricoverata, Maria Giovanna Mauloni parla così dell’arrivo di Lorenzo, il figlio che ha dato alla luce ieri, all’età di 52 anni. È nato con un cesareo, un po’ prima del previsto, per questo è attualmente in una culla termica, protetto e al sicuro, anche se presto potrà essere in braccio alla neo mamma.

Affiancata dal compagno, Fabio Cipriani, Maria Giovanna racconta la sua esperienza. Originaria di San Benedetto, ma da tempo residente a Porto Recanati, dove lavora nel settore turistico, spiega che per un po’ non ha pensato alla maternità. "Verso i quarant’anni, però – sottolinea – ho avvertito l’esigenza di dare vita ad un progetto di famiglia che, poi, si è fortunatamente materializzato". Superate anche le perplessità della famiglia, di amici e amiche che hanno evidenziato alla coppia le criticità di una maternità in tarda età – rispetto al periodo di fertilità –, poco più di due anni fa Maria Giovanna e Fabio si sono rivolti a Mauro Pelagalli, direttore del Dipartimento Materno – Infantile dell’Ast di Macerata, oltre che del reparto di Ostetricia e Ginecologia. Una scelta non casuale per chi deve intraprendere un percorso di fecondazione assistita, visto che Pelagalli vanta una casistica consistente: nel punto nascita dell’ospedale di Macerata ogni anno sono 80/90 le donne che partoriscono dopo essere state sottoposte a questa procedura.

"È necessaria una elevata professionalità – spiega Pelagalli –. per creare le condizioni che rendano possibile l’attecchimento della maternità". Per ogni coppia, poi, il percorso della Procreazione naturalmente assistita (Pna) è molto impegnativo, richiede coraggio, sia dal punto di vista psicologico che affettivo. Maria Giovanna e Fabio, però, sono stati molto determinati: "Quando ho saputo di essere incinta subito sono rimasta incredula, poi, ho avvertito una grande gioia", afferma Maria Giovanna. Così il loro progetto di famiglia è diventato realtà, coronando un sogno coltivato a lungo. "Sappiamo che ci aspettano tempi impegnativi, ma la nostra è stata fin dall’inizio una scelta ponderata e siamo pronti a fare tutto il meglio possibile per crescere il nostro Lorenzo", dicono all’unisono Maria Giovanna e Fabio.

Franco Veroli