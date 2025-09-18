Maria Stella Origlia: "Acquaroli riformista, ecco su cosa puntare"

Maria Stella Origlia, ha lasciato Italia Viva per passare in una coalizione di destra e ora è candidata con la lista ’I marchigiani per Acquaroli’. Come sta andando la campagna elettorale? "Sta andando bene, c’è un buon riscontro per il presidente Acquaroli. Stiamo notando che anche la nostra lista, come confermato dagli ultimi sondaggi, è al 4,8%. Stiamo avendo presa sui cittadini".

Che sensazioni ha? "Sensazioni positive ma lo vedremo nelle urne: i sondaggi sono incoraggianti, ma sono tradizionalista e aspetto il dato reale, ossia le schede scrutinate il 29 settembre. Non mi piace dare troppo peso ai sondaggi rispetto ai risultati concreti".

Ci spiega il suo passaggio a destra? "A fine luglio abbiamo inviato le dimissioni da Italia Viva da tutte le cariche apicali: io come presidente provinciale, i coordinatori comunali di Ascoli e San Benedetto, e un membro della segreteria regionale. Ci siamo dimessi in massa perché un partito riformista come dovrebbe essere Italia Viva era ormai cambiato. Quel progetto, quelle promesse e quelle idee di riforme non appartengono più alla soluzione proposta da Renzi e dal Pd".

E siete andati con Acquaroli... "Abbiamo dialogato con lui e abbiamo trovato molti più spunti di riformismo rispetto a Ricci, che ha dovuto rinunciare a proposte riformiste per stare con i 5 Stelle e con la sinistra radicale. Abbiamo chiesto ad Acquaroli un impegno forte su due-tre nuclei fondamentali".

Quali? "Attenzione alla sostenibilità ambientale di stampo moderno, attenzione particolare al mondo giovanile, con il rafforzamento di uno strumento avviato dal governo, ossia l’alta formazione tecnica, implementando e rafforzando gli Its. Per creare lavoro occorre attivarsi. Una delle soluzioni è ridurre il gap tra la richiesta di formazione e competenze tecnologiche e i ragazzi che escono dalla formazione post-diploma o post-universitaria. L’85% dei giovani che escono dal percorso Its trova lavoro nelle imprese dove fanno questa formazione. Terzo punto le infrastrutture: con Acquaroli sono stati aperti molti cantieri e abbiamo chiesto uno sforzo particolare per il sud delle Marche. Ci ha dato un segnale di apertura e ha avviato molti lavori. Crediamo che per il sud delle Marche riconfermarlo sia meglio che affidarsi a un campo largo dove si dice tutto e il contrario di tutto".

Ambiente, formazione, lavoro, giovani e infrastrutture. Sanità? "Non sono un’esperta e non rischio valutazioni tecniche, ma da formatrice, insegnante e vice preside, posso dire che il problema non è tanto nelle strutture e, nel caso sanitario a maggior ragione. C’è una mancanza di medici. Subiamo un ritardo di 15 anni: il canale è stato chiuso, non sono stati formati medici e specialisti".

Dell’università privata che pensa? "È una possibilità, ma siamo per la formazione pubblica che va potenziata. La Politecnica è un’ottima università, ma serve rinforzarla: 70-80 studenti all’anno non bastano, gli altri rischiano di andare fuori. La sinistra parla solo di liste d’attesa, ma 6-7 anni fa erano uguali. Bisogna investire nella sanità, nella formazione di nuovi medici e nella medicina territoriale capillare".

Flavio Nardini