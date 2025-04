Maria Vittoria e Alessandro, una coppia vincente anche nello studio

Alessandro Troiani e Maria Vittoria Manni si confermano coppia inossidabile nella vita e nello studio: nei giorni scorsi entrambi hanno tagliato il traguardo della laurea all’Università di Macerata. ‘Teorie, culture e tecniche per il servizio sociale’ per Alessandro, Giurisprudenza per Maria Vittoria.

La festa è stata però squarciata da un giallo: sotto alle corone d’alloro pare siano spuntati dei fiori d’arancio. La notizia ha sconvolto i presenti, a cominciare dai rispettivi genitori. Subito sono arrivate le smentite dei diretti interessati, ma familiari e amici continuano a non fidarsi: "Abbiamo testimoni pronti a giurare di aver visto quei fiori, che sappiamo bene cosa significhino".

Il comitato degli amici ha diffuso una nota ufficiale: "Ci eravamo organizzati per un regalo importante, ma il rischio di doverne fare un altro per le nozze ci costringe a rivedere i piani: per stavolta dovranno accontentarsi di un pensierino".